In seguito agli avvenimenti che hanno visto protagonista l’ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America, le ripercussioni sono state innumerevoli e a prendere le parti della vera democrazia sono proprio i social, quali Facebook e Twitter, con la censura del profilo di Donald Trump dalle piattaforme digitali.



Chi oggi non possiede un profilo sui social potrebbe quasi essere considerato un “emarginato sociale”, ma se ciò accadesse all’ex Presidente degli USA, quali potrebbero essere le conseguenze?



Donald Trump ha dimostrato di avere un seguito non discutibile e che tra i suoi elettori ci sono personaggi capaci e pronti a tutto. Eliminarlo dai social network per evitare che possa incitare alla violenza è sicuramente una scelta saggia da parte dei titolari di Facebook e Twitter, ma meno saggia sembra essere la vendetta che l’ex presidente sta preparando.



A quanto pare, infatti, Donald Trump avrebbe “minacciato” di creare una piattaforma completamente sua. Si tratterebbe di un nuovo social network nel quale lui ed il suo seguito di elettori non verrebbero zittiti, censurati o cancellati. Se così fosse potrebbe essere utile ai fini di una pulizia generale dalle piattaforme che maggiormente sono utilizzate ed evitare che si ricreino spiacevoli episodi come l’assalto al Congresso degli scorsi giorni.



Inoltre, Trump sembra aver deciso di firmare l’ordine che sospende l’immunità penale per i social. Insomma, se si prendono il diritto di limitare la libertà di parola dell’ex presidente del Pese più democratico, dovranno pur subire qualche provvedimento.