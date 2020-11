​Sabato 28 novembre ci sarà l'incontro d'esibizione fra l'ex campione di boxe Mike Tyson e Roy Jones Junior e per prepararsi al match Iron Mike ha svelato a Fox Sports di aver abbandonato la dieta vegana.



MANGIO SOLO CARNE - "Ho interrotto la dieta vegana a per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle energie. Oggi mangio solo carne, preferibilmente di alce e bisonte. È tutta roba che mi fa sentire in forma".