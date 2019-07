Come riporta ilMilanista, Georgios Tzavellas, difensore greco dell’Alanyaspor ed ex compagno di squadra di Merih Demiral, si è espresso in termini entusiastici nei confronti del giocatore turco: ”Secondo me avrà spazio nella Juve. Non mi piace l’idea di un prestito e io non andrei nemmeno al Milan. Deve rimanere. Può essere il centrale della Juventus per i prossimi 10 anni”. Come dargli torto!