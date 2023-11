Trae la difesa nei prossimidel titolo conquistato nel 2021, c'è. La squadra diaffronterà quella dia Leverkusen, per i noti fatti nel paese dell'est Europa, e arriverà allacon la possibilità di qualificarsi centrando. Ae compagni invece serve solo la vittoria per coronare il sogno di partecipare alla prossima rassegna continentale.Si tratta del ritorno della sfida del, quando gli azzurri seppero battere gli ucraini grazie a una doppietta di. Ora però la posta in palio è ben superiore e la squadra di Rebrov - leggenda del calcio ucraino e vecchio compagno di attacco di- arriva all'appuntamento più importante in buona forma. Sonodella sua nazionale, tre negli ultimi cinque impegni, senza considerare quella per 2-0 sui polacchi del, un test amichevole in Polonia per prepararsi proprio alla gara di lunedì. Gli ucraini hanno ceduto soloe hanno anche strappato un paria settembre a testimonianza del fatto che, quella che si troveranno di frontee compagni, è una squadra da rispettare e con elementi da tenere sott'occhio.La squadra disi schiera con una difesa a 4 e un solo attaccante. Il modulo varia a seconda degli interpreti e passa dal 4231 al 4141: il gioco degli ucraini è fatto die dipresenti in rosa. Impossibile non partire, nell'analisi degli avversari dell'Italia, da. L'ala è stata pagatodala gennaio e ha dimostrato di valerli, per ora, solo a tratti. Velocissimo palla al piede, deve ancora prendere le misure con Stamford Bridge e la Premier League ma le sue ultime uscite in Inghilterra lasciano ben sperare per la sua carriera futura. Spesso lasciato in panchina al Chelsea, in nazionale non si discute:. Mai concedergli troppo spazio in ripartenza, può essere letale. Gioca a Londra anche). È lui ildella squadra. Qui non giostra da terzino o comunque regista arretrato ma si sposta in mezzo al campo dove fa valere la sua tecnica fuori dal comune. Tornato a disposizione anche Ruslan. Il giocatore delè stato frenato da qualche stop di troppo nella stagione del suo ritorno in Italia ma rappresenta un'opzione in più per i suoi. L'esperienza dell'exe le sue capacità balistiche sono ben conosciute in Serie A.Anche in porta l'Ucraina è ben coperta. Tra i pali gioca infatti queldi cui tanto si è parlato in estate in ottica. Alla fine il portiere ha scelto ilper proseguire la sua promettente ascesa e, come dimostrato sia in Champions che in queste qualificazioni europee, i nerazzurri ci avevano visto lungo nel tentativo di puntare su quello che sembra poter essere uno dei numeri uno del futuro. Sulla fascia sinistra agisce(reduce da buone prestazioni e gol con l'Everton), in mezzo al campo brilla la stellina di, il miglior giocatore dell'Under 21 ucraina capace di arrivare in semifinale negli ultimi Europei di categoria sul quale c'è il forte interesse della. Da tenere in debita considerazione anche l'esperto, del, e il duo del. Il primo è un esterno bravo palla al piede e fantasioso che ha già a referto 2 gol e 2 assist in questa Liga. Il secondo è l'ariete della squadra. Mancino, potente, capace di 7 reti in stagione: è a lui che Rebrov chiede quei gol che farebbero sognare un popolo e rispedirebbero 60 milioni di italiani nell'angoscia di poter mancare ancora l'appuntamento con un grande torneo.