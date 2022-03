Anche oggi calciomercato.com vi aggiorna con i principali avvenimenti riguardo alla guerra in Ucraina.

300

13.15 - La comunità internazionale "dovrebbe davvero incoraggiare la pace e promuovere i colloqui, creare le condizioni per una soluzione politica della questione e spingere per un rapido ritorno alla pace in Ucraina". Come riporta Corriere.it, è la "posizione di principio della Cina" sulla guerra esposta dal presidente Xi Jinping in un colloquio telefonico avuto con il premier britannico Boris Johnson.



12.45 - L’ambasciatore russo a Roma e la missione Covid dei russi in Italia: "Mano tesa che qualcuno ha morso". E critica gli aiuti italiani all’Ucraina.



11.10 - Fonti ucraine: "Temiamo 300 morti nel teatro di Mariupol".



11.05 - Mosca: "Il figlio di Biden coinvolto nella gestione dei laboratori biologici ucraini".