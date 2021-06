Bushchan 6: incolpevole sul gol, non deve effettuare grandi interventi.Karavaev 5,5: sfiora il pari ma sulla fascia spinge poco.Zabarnyi 5: si perde Baumgartner sul vantaggio austriaco, peccando di inesperienza.Matviyenko 5,5: meno peggio del compagno di reparto, ma i buchi difensivi sono anche sua responsabilità.Mykolenko 5,5: abulico e mai propositivo (dall'85' Besiedin: sv)Malinovskyi 4,5: l'atalantino è l peggiore dei suoi, nel primo tempo non si vede praticamente mai tanto che Shevchenko lo sostituisce a fine primo tempo. (dal 46' Tsygankov 5: meglio del compagno, ma è comunque evanescente)Sydorchuk 5,5: tanta legna, poca qualità.Zinchenko 5: ci si aspettava ben altra partita, si scioglie come in finale di Champions.Yarmolenko 5,5: questa volta, a differenza delle due gare precedenti, delude anche lui.Yaremchuk 5,5: primo squillo all'87', ma sfiora il pari. Poco servitoShaparenko 5,5: sfiora l'1-1 nel primo tempo su assist di Malinovskyi, poi sparisce (dal 68' Marlos 5,5: prova a ragionare, ma va troppo lento9All. Shevchenko 5: i suoi deludono fortemente nel primo tempo, sembrano alla mercé dell'Austria. Nel secondo un po' meglio, ma 3 punti in tre giornate in questo girone sono comunque un fallimento. Rischia l'eliminazione prematura.Bachmann 6,5: neutralizza con un bell'intervento il pericolo Shaparenko.Dragovic 6,5: torna e conferisce sicurezza alla difesa.Alaba 6,5: fornisce l'assist decisivo a Baumgartner, è il leader tecnico di quest'Austria.Hinteregger 6,5: diga e muro al centro della difeesa.Lainer 6: di lotta e corsa, copre bene la fascia.Laimer 6: tanta legna in mezzo al campo (dal 72' Ilsanker 6: entra per difendere e lo fa bene).Schlager 6,5: intercetti e percussioni, fa la voce grossa a centrocampo.Grillitsch 6,5: il meno appariscente dei suoi, è comunque l'innesto tattico di Foda che indirizza il match e lo risolve.Baumgartner 7: il classe 1999 dell'Hoffenheim è il migliore dei suoi in questo Europeo, segna il gol del vantaggio con grande opportunismo prima di farsi sfortunatamente male. (dal 33' Schopf 6: meno bene del compagno, entra per dare solidità).Sabitzer 6,5: lavora tra le linee e lo fa bene, lega alla grande centrocampo e attacco.Arnautovic 6,5: si divora il gol del 2-0 al termine di un primo tempo dominato dai suoi, errore fatale. Però è continuo punto di riferimento davanti (dal 90' Kalajdzic).All. Foda 7: l'Austria disputa uno straordinario match, grazie ai suoi cambiamenti di modulo e interpreti. Cambia il volto alla sua squadra e si merita l'Italia agli ottavi.