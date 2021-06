Gli Azzurri lo scopriranno questa sera dalladella vecchia conoscenza rossonera Andriye l'di Franconella, che vede già il primo posto assegnato all'Olanda, la quale alla stessa ora affronta la quasi eliminata Macedonia del Nord.. Da una parte, oltre a Sheva, anche l'atalantino Ruslan Malinovskyi e l'obiettivo di mercato Roman Yaremchuk, dall'altra il neo madrileno David Alaba e il giovane Sas Kalajdzic, che piace al Milan.Due nazioni che hanno ospitato una fase finale europea negli ultimi anni si trovano di fronte nell'ultima giornata del Gruppo C. Questa sarà la terza sfida tra le due squadre ma la prima ufficiale: gli unici precedenti tra le due nazionali sono state amichevoli. Le sfide, tutte giocate nel 2011/12, si sono decise sempre allo scadere: l'Ucraina ha vinto la prima per 2-1 all'Arena Lviv il 15 novembre 2011 grazie alla rete al 90' di Marko Dević, 19 minuti dopo che l'autogol di Oleksandr Kucher aveva cancellato il vantaggio al 18' di Artem Milevskiy. Il 1° giugno dell'anno successivo - penultima amichevole di preparazione dell'Ucraina per UEFA EURO 2012 – l'Austria si è imposta 3-2 a Innsbruck: dopo il vantaggio di Zlatko Junuzović per la squadra di casa al Tivoli Stadion, Oleh Gusev ha pareggiato al 56'. L'Austria è tornata in vantaggio con Marko Arnautović ma ancora una volta l'Ucraina ha riportato in pari il risultato. A un minuto dalla fine però un altro gol di Arnautović ha regalato la vittoria alla formazione austriaca.Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.​