(mercoledì 26 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo E nella fase a gironi di Euro 2024. Si gioca a Stoccarda, entrambe le nazionali sono a quota 3 punti in classifica, così come Slovacchia e Romania che si affrontano in contemporanea. Arbitra l'inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, con lo svedese Glenn Nyberg quarto uomo e Stuart Attwell al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Konoplia e Yaremchuk da una parte, Mangala e Tielemans dall'altra. Dove è assente per squalifica Lukebakio.

Partita: Ucraina-Belgio.Data: mercoledì 26 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Rai Due, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW.- Ucraina-Belgio viene trasmessa su Rai Due in chiaro e da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213); in Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Slovacchia-Romania) su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni sulla Rai. Su Sky c'è Dario Massara, Federico Zancan in Diretta Gol.Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko;, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Dovkyk; Yaremchuk.Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.