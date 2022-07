Il ministro della Gioventù e dello Sport dell'Ucraina, Vadim Gutzeit, ha annunciato che il massimo campionato comincerà il 23 agosto: "Abbiamo convenuto di sviluppare, insieme alla Federcalcio, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Affari Interni, al Ministero dell'Economia, alla Polizia nazionale, al Servizio di emergenza statale, alle amministrazioni regionali e cittadine di Kiev, la procedura per l'organizzazione e tenere gare secondo la legge marziale. Mentre stiamo coordinando i dettagli, posso dire con certezza: le partite si svolgeranno sul territorio dell'Ucraina, senza spettatori, con il permesso delle amministrazioni militari locali e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. La sicurezza prima di tutto". Il ministro dello Sport ha aggiunto che in caso di allerta per un attacco aereo "le partite saranno sospese" e calciatori, allenatori e staff "dovranno recarsi rapidamente nei rifugi".