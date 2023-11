La qualificazione dell’Italia a Euro 2024 passa dalla sfida di stasera contro l’Ucraina. Si giocherà in campo neutro a Leverkusen, proprio in Germania dove tra un anno inizierà una nuova edizione dell’Europeo con gli Azzurri campioni in carica. Non possiamo non esserci. Per la qualificazione basta un punto, ma è vietato fare calcoli; Spalletti vuole una squadra che giochi per vincere con l’obiettivo di chiuderla il prima possibile. La partita sarà visibile dalle 20.45 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.



ITALIA, E SE C’E’ UN RIGORE? STOP JORGINHO, ECCO CHI PUÒ TIRARLO



LE PROBABILI SCELTE - Nell’Italia dovrebbe tornare Di Lorenzo a destra, insieme a lui Acerbi, Dimarco e uno tra Mancini e Gatti con il secondo favorito. Barella è l’intoccabile a centrocampo, Cristante scalpita per togliere il posto a Jorghino che al momento è ancora in vantaggio; dall’altra parte uno tra Frattesi e Bonaventura. Il ballottaggio in attacco è tra Raspadori e Scamacca: l’attaccante del Napoli parte davanti all’atalantino, le ali saranno Chiesa e Berardi con Politano verso la panchina.



ITALIA, COSA SERVE PER LA QUALIFICAZIONE A EURO 2024

- Dall’altra parte occhio soprattutto a. Il primo è stato pagato 70 milioni dal Chelsea, sta un po’ faticando ad affermarsi in Premier ma non va sottovalutato: è stato decisivo con un gol nel 2-2 contro l’Arsenal un mese fa. Dovbyk è uno dei gioielli messi in vetrina dal Girona primo in Liga. Se la squadra di Michel si è messa dietro Real Madrid e Barcellona è anche grazie alle giocate del classe ‘97: 7 gol e 4 assist in 13 partite di campionato (9 da titolare). Tra i titolari dell’Ucraina ci sono anche, in passato cercato da club italiani e dal gennaio 2022 all’Everton, e, che l’Inter ha trattato in estate prima di prendere Sommer. Tra gli osservati speciali anche il trequartista dello Shakhtar, classe 2002 che piace alla Juve.

EURO 2024, E SE L’ITALIA ANDASSE AGLI SPAREGGI? TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE



Le probabili formazioni



Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Mykolenko, Matvienko, Zabarnyi, Tymchyk; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct: Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.