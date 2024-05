La giornata di oggi segna una tappa importante per lolae della guerra con la Russia.lasciando dietro di sé un'eredità di trionfo e resilienza in mezzo alle avversità. I ricordi dell'ultima partita dello Shakhtar alla Donbass Arena sono impressi negli annali della storia del calcio. A garantire la vittoria dei Minatori furono i gol di Luiz Adriano e Douglas Costa, insieme all'autogol di Ishchenko.

In omaggio a quella giornata, oggi lo Shakhtar pubblicherà contenuti sui suoi account di social, rivivendo l'ultima partita nello stadio di casa, compresi i gol segnati quel giorno. Un modo per ricordare ma anche per riflettere sul significato che la Donbass Arena riveste per il club di Donetsk."La Donbass Arena è uno dei migliori stadi d'Europa ed è la nostra casa - afferma l'amministratore delegato del club, Sergei Palkin - Lì, in quello stadio, abbiamo vissuto tutti i momenti più preziosi dello nostra storia insieme ai nostri tifosi. Gli spalti pieni della Donbass Arena hanno sempre creato un'incredibile atmosfera di gioia calcistica, ispirando la nostra squadra a un bel gioco e a grandi vittorie".

In seguito allo scoppio del conflitto, lo Shakhtar Donetsk è stato costretto a giocare le sue partite casalinghe in diversi stadi in Ucraina e in Europa. Pur essendo grato per la calorosa accoglienza ricevuta in queste città, il club rimane fermo nel suo sogno di tornare nella sua legittima casa di Donetsk e nell'iconica Donbass Arena. "Mentre commemoriamo questo solenne anniversario - prosegue Palkin -, un giorno,ucraina, nel nostro stadio di casa e con i nostri fedeli tifosi. Immaginiamo un futuro in cui torneremo ad abbellire il sacro terreno della Donbass Arena, portando gioia ed emozioni ai nostri tifosi con prestazioni e vittorie spettacolari".

Mentre lo Shakhtar Donetsk continua ad attraversare momenti difficili, il club rimane unito nel suo impegno a superare le avversità e a reclamare il proprio posto nel cuore del calcio ucraino.