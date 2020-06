Grazie alla doppietta di Marlos e a un gol di Fernando, lo Shakhtar Donetsk batte 3-2 il Desna e consolida il primo posto in classifica con ben 16 punti di vantaggio sullo Zorya a otto giornate dalla fine. Ormai è soltanto una questione di tempo per il suo quarto titolo consecutivo, il 13esimo da quando l'Ucraina è diventata indipendente dall'Urss: due in meno della Dinamo Kiev a quota 15 campionati vinti.