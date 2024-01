Ucraina, Shevchenko sarà il nuovo presidente della Federcalcio

Una notizia che diverrà ufficiale nel corso della giornata di domani. La bandiera del calcio ucraino, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004 con la maglia del Milan, Andriy Shevchenko si appresta a divenire la guida del calcio ucraino in uno dei momenti più difficili della sua storia, vista la guerra che, dalla fine di febbraio 2022, il paese sta combattendo contro la Russia. Secondo quanto riferiscono i media del paese dell'est e confermati da Sky Sport, l'ex numero 7 rossonero, in qualità di unico candidato alle presidenziali della UAF (la Federcalcio locale) di domani, 25 gennaio, sarà eletto come presidente della Federcalcio ucraina. Una nomina che sembra solo una formalità vista l'importanza del personaggio, che pochi mesi fa è stato nominato anche consigliere indipendente dal presidente Volodymyr Zelensky, e il suo passato.



Shevchenko lascia quindi la sua carriera da allenatore: la sua ultima esperienza fu al Genoa (dopo gli anni da CT della stessa Ucraina) che guidò dal novembre 2021 sino al gennaio 2022, raccogliendo una sola vittoria (contro la Salernitana) e tre pareggi in undici partite.