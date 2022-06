Ad agosto in Ucraina ricomincerà il campionato, con l'obiettivo di provare a portare un po' di distrazione in un Paese che sta vivendo da mesi in guerra a causa dell'assalto della Russia. Nuovi momenti di terrore nella giornata di oggi, quando un missile russo ha colpito un centro commerciale di Kremenchuk, nel centro del Paese.



LE FIAMME - Lo ha reso noto il governatore regionale Dmytro Lunin, prima che il presidente Volodymir Zelensky diffondesse le immagini dell'incendio sul canale Telegram: "Gli occupanti hanno lanciato un missile contro un centro commerciale dove si trovavano più di mille civili. E' andato tutto a fuoco e i soccorritori stanno lottando contro l'incendio" ha dichiarato Lunin. Secondo il Corriere della Sera, il bilancio sarebbe di due morti e venti feriti.