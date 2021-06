Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta subita per 3-2 contro l’Olanda:“Abbiamo perso negli ultimi minuti: in queste gare, quando sbagli, ti puniscono, Nel primo tempo siamo stati fortunati e non siamo mai stati pericolosi. Abbiamo costruito la gara per creare attacchi veloci e controllando il pallone, ma non lo abbiamo fatto bene. C'è stata una bella la reazione e abbiamo fatto due bellissimi gol”.



Riuscirai a prendere sonno nonostante questa rimonta soltanto sfiorata?

“La squadra ha fatto grande prestazione: l’Olanda gioca bene, noi siamo stati all’altezza. Sappiamo che in questo torneo servono punti, avessimo pareggiato sarebbe stato un buon risultato”



Ora cosa chiedi alla squadra?

“Ho parlato con i ragazzi, dobbiamo vincere le prossime due perché sono alla nostra portata. E dobbiamo recuperare bene le energie”