Taras Stepanenko, centrocampista dell'Ucraina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Italia, ultimo turno delle qualificazioni a EURO 2024: "E' un bene quando i nostri ragazzi vincono all'estero, gli facciamo i complimenti quando giocano bene. E poi sono importanti i successi, danno loro maggiore sicurezza".



PRONTI MENTALMENTE? SI SENTE LA PRESSIONE? - "Molti giocatori hanno già giocato gare di questo livello, sono mentalmente pronti. Abbiamo un'ottima atmosfera nella squadra e sappiamo che la gara è il risultato di ciò che abbiamo fatto fin qui. Quella di domani sarà un'altra partita verso la qualificazione, bisognerà essere più concentrati del solito".



NON AVER GIOCATO VENERDI' PUO' ESSERE UN PROBLEMA? - "Ci siamo allenati. E la nostra è una squadra composta interamente da calciatori che in questo avvio di stagione hanno trovato spazio".