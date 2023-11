In vista della partita di lunedì sera tra Ucraina-Italia, l'esterno offensivo del Girona, Viktor Tsygankov, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni:



LA PARTITA - "È l’ultimo incontro del gruppo, abbiamo chiaro il fatto che per andare all’Europeo dobbiamo fare un’impresa, faremo di tutto per farla, per noi e per il nostro Paese. Nel momento che stiamo vivendo, la partecipazione ad Euro 2024 riveste un significato troppo importante. È un grande torneo e vogliamo giocarlo, la nostra gente sta soffrendo da mesi e vogliamo provare a regalare agli ucraini dei momenti felici".



IL PRECEDENTE - "Due mesi fa, una gara molto difficile. L’Italia giocava in casa e a San Siro, grandissimo stadio con 60.000 tifosi e siamo andati in difficoltà. Ci è servito di lezione, ora abbiamo l’ultima chance e vogliamo vincere, vogliamo prenderci l’Europeo".



SULL'ITALIA - "C’è più pressione per gli azzurri perché rappresentano un grande Paese, una nazione che di norma gioca questi grandi tornei e infatti sono campioni uscenti! Ma noi sappiamo perfettamente quanto la qualificazione sia importante per la nostra nazione e per la nostra gente, e vogliamo farli felici e orgogliosi".