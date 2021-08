E' Oleksandr Petrakov, 64 anni, il nuovo ct dell'Ucraina, nominato ad interim dalla federcalcio per le partite di qualificazione al Mondiale 2022 dopo la fine del contratto di Andriy Shevchenko. L'ex attaccante ha allenato la nazionale per cinque anni, portandola fino ai quarti di finale di Euro 2020 e ha lasciato l'incarico come previsto al termine del contratto, a inizio agosto.