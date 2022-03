Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti della guerra in corso in Ucraina.



11.45 - In Ucraina, è iniziata l’evacuazione dei civili da Mariupol. Second l'Onu, sarebbe di più di 1,5 milioni il numero di profughi fuggiti dall’Ucraina in dieci giorni.



11.30 - Bennett (Premier di Israele) ricontatta il presidente ucraino Zelensky, intanto colloquio tra Putin ed Erdogan. E il segretario di Stato Usa Blinken incontra il ministro ucraino Kuleba in Polonia.