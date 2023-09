Di seguito, le dichiarazioni in conferenza stampa di Ilya Zabarnyi. Direttamente dalla sala stampa di San Siro, il difensore dell'Ucraina ha presentato la sfida contro l'Italia.



Che emozione sarà giocare a San Siro? L'Italia sotto pressione per voi è un vantaggio?

"Gli italiani hanno bisogno di questa vittoria, ma questa vittoria serve anche a noi. Combatteremo fino all'ultima possibilità".



Cosa avete detto ai vostri tifosi dopo la gara contro l'Inghilterra?

"Quella è stata una buona partita, abbiamo fatto un buon lavoro. I miei fan di Bournemouth mi hanno fatto gli auguri di una buona partita e mi hanno augurato ulteriori successi".



Il livello della Premier aiuta anche a giocare in Nazionale?

"Ho iniziato a giocare in Inghilterra contro avversari abbastanza forti, ma sono contento di avere iniziato questa stagione e ora sono più confidente e sicuro di me stesso. Sono contento che il livello del calcio inglese possa darmi un livello migliore per raggiungere obiettivi migliori. Vorrei che più calciatori ucraini rappresentassero l'Ucraina a livello internazionale".



Che messaggio mandate ai tifosi ucraini presenti qui che domani verranno a sostenervi?

"Voglio ringraziare tutti i tifosi venuti in Polonia a sostenerci. Voglio ringraziare tutti, è un momento difficile per noi ma davvero stiamo giocando per la nostra Ucraina e per il nostro cuore".