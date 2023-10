"Sarà una finale, la finale della nostra vita considerando il momento che stiamo vivendo. Non avremo bisogno di ulteriori motivazioni per affrontarla. Sappiamo bene come ogni nostra vittoria sia una bellissima gioia per ogni cittadino ucraino. Quando ho visto le immagini dei nostri soldati che assistevano alle partite mi è venuta la pelle d'oca. Questo è ciò che ci motiva tantissimo". Così Oleksandr Zinchenko, terzino/centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale ucraina, che giocherà contro l'Italia con la possibilità di vincere per qualificarsi direttamente contro gli Europei.