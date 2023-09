Oleksandr Zinchenko, stella dell'Ucraina e autore del primo gol nella gara pareggiata ieri sera 1-1 contro l'Inghilterra, nel post-partita ha parlato anche dell'Italia, prossima avversaria: "Per quanto riguarda la partita contro l'Italia, prima di tutto dobbiamo recuperare. Ognuno di noi sa cosa deve fare, quindi spero che avremo abbastanza tempo per recuperare per una partita molto importante".