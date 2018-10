Andrea D'Amico, agente di Marco Borriello, ai microfoni di RMC Sport ha commentato così il passaggio del suo assistito all'UD Ibiza: "Dopo i due anni alla SPAL, è nato il progetto per coinvolgere Marco ad Ibiza e poi farlo rimanere nella società in futuro. Ci siamo trovati a mettere in piedi il progetto di una carriera da calciatore, ma anche un futuro da dirigente".



"Sentire Marco così felice - ha concluso D'Amico - mi rende orgoglioso".