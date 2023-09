Da un bianconero all'altro, Marley Aké ha parlato a un evento dell'Udinese del suo passato alla Juventus e del presente in Friuli: "Posso fare la seconda punta, l'esterno o giocare largo a cinque, ma devo imparare a difendere. Allegri mi chiedeva di venire più basso per andare in contropiede e avere maggiore copertura in questo ruolo. Sentivo il bisogno di crescere, la Juve in questo è stata perfetta. Allegri mi ha insegnato come usare la palla, quando dribblare e puntare o quando rallentare. È severo ma aiuta tanto".