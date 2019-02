Allarme in casa Udinese che, in vista della prossima partita contro il Chievo, dopo Behrami (anche oggi non si è allenato) rischia di perdere anche Rodrigo de Paul. Il giocatore argentino ha lasciato il campo, molto sofferente, per una forte botta alla caviglia destra. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni per capire le sue condizioni reali.