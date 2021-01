Fernando Llorente dal Napoli e non solo. L'Udinese, ceduto Lasagna al Verona, prende un altro attaccante: Cutrone dal Wolverhampton, cercato anche dal Parma. La pista alternativa per i friulani porta al franco-camerunese Jean Pierre Nsame dello Young Boys.



Danzi all'Ascoli, Frosinone su Vitale. L'attaccante del Verona, Di Carmine è richiesto da Spal e Chievo, che spinge pure per Moncini (Benevento), il quale piace anche al Pordenone se parte Diaw. I neroverdi valutano anche Pettinari (Lecce).