L'Udinese ha ripreso ad allenarsi in vista della gara col Torino. Questo il report ufficiale: "Allenamento nella mattinata per i nostri bianconeri che hanno svolto inizialmente lavoro di potenziamento in palestra.

La sessione si è poi trasferita, come accade abitualmente, sui campi di allenamento del centro sportivo Bruseschi.

I centrocampisti Balic, Fofana, Pontisso e Coulibaly hanno effettuato esercizi di giro palla mentre i difensori Ekong, Larsen, Opoku, Samir e Nuytinck hanno provato dei movimenti di reparto in varie situazioni di gioco. Presenza costante di Mister Velazquez che è intervenuto in più occasioni per dare indicazioni e incitare i ragazzi.

Lavoro differenziato infine per Antonin Barak e Molla Wague, di rientro dall’impegno con la propria nazionale".