Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League l'Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca il riscatto anche in campionato. A Udine i nerazzurri cercano i tre punti per mettere da parte la sconfitta contro l'Inter nell'ultimo turno e puntare a un posto in Champions League. I bianconeri, che hanno ripreso Cioffi dopo l'esonero di Sottil, hanno pareggiato quattro delle ultime cinque partite, arrivano dal successo a San Siro contro il Milan che ha ridato fiducia ed entusiasmo alla squadra, oggi alle 15 cercano una vittoria importante in chiave salvezza.



Le formazioni ufficiali



Udinese (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Fest, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All.: Cioffi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Miranchuk, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.