Di seguito gli episodi da moviola del recupero di Serie A fra Udinese e Atalanta



UDINESE – ATALANTA h. 15.00

CALVARESE

CAPALDO – ROSSI C.

IV: CHIFFI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TOLFO



42' Gollini perde goffamente il controllo della palla e poi nel tentativo di recuperarla va a contatto con Pereyra, che prova ad approfittare della situazione. L'intervento sembra da rigore, ma Calvarese non lo concede e il Var non interviene.