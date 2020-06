Oltre a Milan-Roma e Parma-Inter, la domenica della, prevede altrecon punti in palio molto importanti sia per la corsa a Champions ed Europa League che per la zona salvezza. L', dopo il doppio successo casalingo contro Sassuolo e Lazio,per mantenere quanto meno intatta la sua distanza dalla Roma, quinta, e provare magari ad accorciare dal terzo posto occupato dall'Inter (oggi a +4).che, dopo la vittoria della Coppa Italia sulla Juve e il colpo esterno a Verona, riceve una Spal alla disperata ricerca di un risultato per alimentare il sogno di mantenere la categoria. Completano il quadro, partita che i blucerchiati non possono permettersi di fallire dopo i ko con Inter e Roma, eLE PROBABILI FORMAZIONIUDINESE: Musso; Trost-Ekong, Nuytinck, Samir; ter Avest, Stryger-Larsen, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. GottiATALANTA: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. GasperiniArbitro: Di BelloCalcio di inizio: ore 19.30NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Milik, Insigne. All. GattusoSPAL: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Valoti. All. Di BiagioArbitro: PairettoCalcio di inizio: ore 19.30SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Bonazzoli, Gabbiadini. All. RanieriBOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. All. MihajlovicArbitro: DoveriCalcio di inizio: ore 19.30SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De ZerbiVERONA: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Empereur; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. JuricArbitro: GiuaCalcio di inizio: ore 19.30