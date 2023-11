L'Udinese ospita l'Atalanta alla Dacia Arena nella 12ª giornata di Serie A. I friulani vogliono cavalcare l'entusiasmo nato dalla vittoria contro il Milan a San Siro, la prima dopo quattro pareggi consecutivi. I bergamaschi, dopo aver battuto lo Sturm Graz in Europa League ed essersi assicurati il passaggio del turno, cercano il rilancio anche in campionato, sconfitti dall'Inter nell'ultimo turno.



Cioffi può confermare in blocco l'undici del Meazza con Pereyra a supporto di Success, ma in panchina scalpitano anche Lovric, Kamara e Thauvin. Gasperini con il dubbio Scalvini, Pasalic verso una maglia da titolare.



UDINESE-ATALANTA (domenica 12 novembre ore 15, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-4-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca.