Udinese, Atta salta la Juventus: ammonito col Monza, era diffidato

Federico Targetti

31 minuti fa



Arthur Atta non giocherà Juventus-Udinese: il centrocampista numero 14 dell'Udinese, che in stagione ha mostrato una crescita notevole, salterà la sfida tra bianconere per via dell'ammonizione rimediata in avvio di ripresa della gara contro il Monza.



Un fallo per bloccare la ripartenza dei brianzoli è stato sufficiente per far scattare la squalifica: per ovviare alla sua assenza Runjaic potrebbe schierare il doppio centravanti oppure puntare su Iker Bravo o Ekkelenkamp da seconda punta, dato che capitan Thauvin è ancora ai box.