Caso Maignan, Balzaretti: 'Responsabili bannati a vita dallo stadio'

Nel pre partita di Atalanta-Udinese, a DAZN, ha parlato Federico Balzaretti che è tornato sul brutto episodio di settimana scorsa. Queste le sue parole: "E' stata una settimana non facile. Abbiamo reagito da grande club, aiutando la procura a trovare i responsabili. Le persone che sono state individuate saranno bannate a vita dallo stadio. Siamo stati un esempio di come si lavora, siamo un esempio di integrazione. Abbiamo una società forte alle spalle, il ricorso fa capire che vogliamo tutelare la parte sana che è il 99% della città".



IL CASO - La triste vicende risale alla sfida, valida per la 21ª giornata di Serie A, tra Udinese e Milan, il portiere rossonero Mike Maignan, dopo aver ricevuto i primi insulti razzisti da parte di un gruppo di tifosi friulani, si è avvicinato al direttore di gara Fabio Maresca per segnalare il suo totale e completo disappunto, oltre alla sua volontà di non voler continuare a disputare la partita. L’arbitro ha prima ordinato l'annuncio per dissuadere i sostenitori friulani a proseguire, ma, in seguito a nuovi insulti di stampo razzista, è arrivata la decisione di Maignan di abbandonare il campo, spingendo Maresca a fermare la partita. Il portiere ha fatto poi ritorno sul rettangolo verde di gioco, insieme al resto della squadra che, per la cronaca, ha trionfato per 3-2 sull’Udinese.