Federico Balzaretti, responsabile tecnico dell'Udinese, ha parlato a DAZN prima della gara contro il Torino: “Il regalo di Natale più bello sarebbe una vittoria, per la proprietà e per i tifosi. A breve avremo la risposta sullo stato della squadra. Prepariamo sempre la partita in modo che i ragazzi possano sentirsi mentalmente il più liberi possibile. L’analisi della scorsa gara è durata un giorno, poi ci siamo concentrati sul Torino. La squadra ha bisogno di fiducia e qualche risultato per distendersi. Oggi incontriamo un avversario forte che viene da un buon periodo. Non sarà facile, ma a livello caratteriale ci aspettiamo una risposta”.



SAMARDZIC - “Non è cambiato niente, Laki resterà anche a gennaio. Deve lavorare sempre al meglio, è un ragazzo importante per noi – lo elogia – L’esclusione della settimana scorsa lo avrà stimolato ancora di più, si allena sempre bene ed è molto focalizzato sul presente. Abbiamo bisogno di tutte le sue qualità”. Abbiamo bisogno di tutte le sue qualità”.