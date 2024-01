Udinese, Balzaretti: 'Club e città esempi di integrazione, condanneremo i responsabili'

Federico Balzaretti dice no al razzismo. Il direttore sportivo dell'Udinese ha dichiarato dopo la sospensione della partita con il Milan per gli insulti al portiere rossonero Maignan: "Da 30 anni il nostro club è il più multietnico e non aveva mai avuto alcun tipo di problema del genere. Anche la città è un esempio di integrazione nel mondo. Se troviamo la persona, prenderemo dei provvedimenti. Non tolleriamo nessuna forma di razzismo, anche se fosse solo una persona la condanneremo. I fatti sono ancora in fase di studio, la procura indagherà".