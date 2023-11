Il dt dell'Udinese, Federico Balzaretti ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Milan e ha spiegato le mosse future per Lazar Samardzic corteggiato dalla Juve e per ora solo un vecchio pallino dell'Inter



"Vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, sta dimostrando di essere concentrato sull’Udinese. Deve dimostrare il talento che ha su palcoscenici importanti come quello di stasera".