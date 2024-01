Udinese, Balzaretti: 'Deulofeu? È straordinario, abbiamo una speranza'

Nel post gara di Fiorentina-Udinese, ha parlato il responsabile dell'area tecnica dei bianconeri, Federico Balzaretti. Queste le sue parole.



"La ciliegina sulla nostra torta sarebbe ritrovare Gerard Deulofeu, per noi e per la Serie A. È un giocatore straordinario che speriamo di rivedere presto in campo". Lo spagnolo è out da inizio stagione per via di un infortunio al ginocchio e l'ultima gara l'ha giocata nel gennaio 2023 contro la Sampdoria.