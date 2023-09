Federico Balzaretti, ds dell'Udinese, ha parlato a Sky prima della gara col Cagliari:



"Abbiamo cambiato tantissimo quest’anno e questa negatività che c'è attorno alla squadra la trovo molto è prematura. Ci vuole tempo. Siamo una delle rose più giovani del campionato molti ragazzi vengano da fuori e ci vuole un minimo di tempo per conoscersi in campo. Serve tempo anche a quei giocatori come Bijol, Samardzic, Perez e Lovric perché assumano la leadership che ci aspettiamo. Ci vuole un minimo di tempo che possano crescere in campo".