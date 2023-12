Federico Balzaretti, direttore tecnico dell'Udinese, a DAZN dopo il pari con l'Hellas Verona. "Credo che sia abbastanza chiaro che il gol dell'Hellas arriva con venti secondi di ritardo rispetto al fischio finale, allungare di trenta secondi per una rimessa laterale non ha senso. Siamo rammaricati tantissimo, non è il primo episodio che ci vede sfortunati in questa stagione ma è corretto dire il pensiero del club. E' importante che quando ci sono i tempi è giusto rispettarli, dal mio punto di vista erano eccessivi anche i trenta secondi per la rimessa laterale. Non ha un senso logico. Poi ci siamo parlati con Maresca, ognuno rimane delle sue posizioni".



Cosa ha detto Maresca?

"Dice che il tempo non era finito, ognuno rimane sulle proprie posizioni".



Che partita ha visto?

"E' stata una partita veramente emozionante, l'aspetto positivo è la doppietta di Lucca. Saremo sempre qui a sostenere i ragazzi".