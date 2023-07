Non c'è solo il Sassuolo al centro del mercato, sotto i riflettori per le trattative legate a Frattesi e Berardi, ma anche l'Udinese, altra rinomata fucina di talenti. Tra i giocatori più attenzionati sul mercato bianconero ci sono Lazar Samardzic, entrato nell'orbita di Inter, Milan e Napoli, ma anche Roberto Pereyra, recentemente accostato all'Inter come rinforzo a parametro zero. Sulle loro situazioni contrattuali e sui vari movimenti di mercato dell'Udinese si è espresso Federico Balzaretti, neo direttore dell'area tecnica bianconera.



PALLA A BALZA - Il dirigente del club friulano ha sottolineato l'importanza di Samardzic all'interno del progetto della squadra di Sottil: "È un talento cristallino che noi vogliamo continuare a valorizzare - ha precisato - e puntiamo molto su di lui. Per venderlo serve una proposta indecente". Proseguendo, Balzaretti ha voluto precisare anche la situazione contrattuale del "Tucu" Pereyra: "è stato il nostro capitano e ha ricevuto una proposta di rinnovo, ma si è preso del tempo per valutarla". In quanto poi a Simone Pafundi, gioiello classe 2006 dell'Udinese, le sue parole sono state: "Ci voglio parlare al più presto per spiegargli che non ci può essere una piazza migliore di quella di Udine per fargli esprimere le sue eccezionali potenzialità e dunque vogliamo che resti con noi". Infine, Balzaretti ha svelato lo stato della trattativa in essere, per arrivare a Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del Pisa: "La trattativa per Lucca prosegue spedita, siamo fiduciosi".