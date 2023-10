Il ds dell'Udinese Federico Balzaretti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Gabriele Cioffi:



"Mi unisco al ringraziamento ad Andrea Sottil, quando si prendono queste decisioni si è sempre emotivamente scossi per la vicinanza che c'è stata umanamente e professionalmente in questo periodo. Come ho detto alla squadra dobbiamo sentirci tutti responsabili. Ora si volta pagina, il mondo del calcio è questo, vogliamo tutti uscire da questa situazione complicata. Cioffi conosce già l'ambiente e i ragazzi, nei sei mesi in cui è stato qua ha portato avanti un percorso importante e abbiamo pensato subito a lui in modo che l'ambientamento fosse il più veloce possibile. Abbiamo bisogno di punti e il mister sa già come muoversi in questa piazza. Insieme possiamo e dobbiamo fare bene, vogliamo uscire rapidamente dalla situazione con forza ed entusiasmo, i risultati stanno venendo meno, ma non deve venir meno l'energia. Faremo il possibile per far lavorare fin da subito al meglio mister Cioffi".