Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese, ha parlato al canale tematico del club friulano: "Sto bene. Ho superato le visite e nelle ultime due settimane dell'anno scorso mi ero allenato con la squadra. Sono senza problemi e sono contento quando la gente mi chiede come sto, se giocherò. Ora lo sono ancora di più perché posso rispondere che, sì, sono pronto e posso giocare. Spero che possano vedere un'Udinese più forte dell'anno scorso. Speriamo di fare bene e regalare a tutti un grande sorriso. Vogliamo fare punti sin da subito, come cominci è importante perché poi puoi giocare più libero, senza stress, e questo sarebbe importante per noi".