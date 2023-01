Il difensore dell'Udinese Rodrigo Becao ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli:



“Tutte le partite sono difficili. Sapevamo sarebbe stata dura, volevamo vincere ma ci teniamo stretto questo punto che sarà importante per il futuro. Cerchiamo sempre di migliorare e ripartiamo da questo pareggio per finire al massimo il campionato. Mi mancava tornare a giocare, peccato non aver vinto ma pazienza. Lavoreremo in settimana per preparare la partita contro la Juve".