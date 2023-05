Beto, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Sky:



"E' stata una stagione strana, con alti e bassi, penso di essere diventato un giocatore più completo anche se ho giocato e segnato di meno. Le voci sul Napoli? Si parla di me, ma io non parlo di queste cose. Penso a finire bene la stagione, sul futuro non so, la mia testa non è lì"