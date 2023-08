Beto non risulterà nella lista dei convocati per la partita di domani a Salerno tra Udinese e Salernitana. Già in giornata l’attaccante portoghese potrebbe sostenere le visite mediche che gli spalancheranno in via definitiva la nuova esperienza in Inghilterra con la maglia dell’Everton. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.