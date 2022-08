Beto, attaccante dell'Udinese in gol contro il Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei bianconeri: "Sono contento per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Non era assolutamente semplice battere il Monza, mi aspettavo una gara così complicata. Abbiamo interpretato bene le varie fasi della gara, dimostrando di saper soffrire e di avere il carattere giusto per rimontare. Ho messo altri minuti nelle gambe: mi sento bene ma continuo a lavorare quotidianamente per alzare il livello. Oggi ho commesso un paio di errori, il mister mi aiuterà ad imparare di più. Ora sono concentrato unicamente sulla sfida della settimana prossima contro la Fiorentina. Arslan? E' vero, in allenamento mi aveva pronosticato il gol. Gli avevo promesso un abbraccio se avessi timbrato il cartellino, lo dedico a lui e a tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto in questi mesi così complicati a causa di un infortunio. In particolare lo staff medico e professionisti che mi hanno seguito anche dal Portogallo. Obiettivi? Ora pensiamo alla sfida con la Fiorentina, ci piacerebbe vincere la prima partita in casa. Godiamoci il successo di oggi fino a domattina, poi prepareremo il match contro i viola".