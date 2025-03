Udinese, Bijol: "Inter in estate? Sono sicuro che qualcosa arriverà e si farà uno step avanti"

, difensore centrale dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida persa con l'Inter.COS'E' CAMBIATO A UN CERTO PUNTO? - "Abbiamo parlato dopo il primo tempo, non possiamo giocare così. Siamo arrivati qui per vedere un bel gioco, per creare occasioni e vincere duelli. Nel primo tempo non abbiamo fatto niente, dopo il secondo abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio, abbiamo messo l'Inter in difficoltà e abbiamo cercato di fare il 2-2. Peccato non esserci riusciti, un tempo non basta a San Siro".ARRIVARE A 40 PUNTI VI HA SPESO? - "Ne abbiamo parlato prima della partita, non dobbiamo pensare ai punti fatti ma dobbiamo giocare ogni partita per vincere. Oggi abbiamo fatto di tutto per cercare almeno un punto, già venerdì ci sarà una partita molto difficile e andiamo lì per fare due tempi buoni".

"Si vede che è un gran giocatore, ha grande personalità e carattere vincente. È bello giocare con lui, abbiamo fatto bene insieme".L'ACCOSTAMENTO ALL'INTER? - "Sono qui da tre anni, so che in Italia si parla tanto di queste cose. Prima ci facevo più caso, ora meno e penso a giocare bene. Sono sicuro che in estate qualcosa arriverà e farà uno step in avanti".