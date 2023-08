Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Salernitana:



“Lavoriamo sempre forte, questa settimana non ha fatto eccezione. Siamo pronti per la partita”.



NUOVI - “È difficile per loro, ma siamo pronti ad aiutarli per giocare bene. Arrivare alla partita come una squadra, uniti, è questo l’importante. Anche io posso fare meglio, oggi vedremo come andrà”.



BETO VIA - “Siamo tutti professionisti, sappiamo come vanno queste cose. Beto era un giocatore importante per noi, ma ci sarà un altro attaccante pronto a dare il 100% in campo”.