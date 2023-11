Il 24enne difensore sloveno dell'Udinese, Jaka Bijol ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho imparato tanto da Becao, un vero leader. Poi gioco molto e ho maggior fiducia in me stesso. Con Sottil lo scorso torneo è andata bene, quest'anno sono cambiati diversi elementi. Cioffi parla tanto con tutti, vuole aiutare tutti e parla l’inglese e per i nuovi che vengono da paesi diversi è importante. Mi ha stupito Zemura, ha qualità e un gran piede sinistro. Non è ancora ai livelli di Udogie, ma può fare la differenza. Lovric è in un periodo difficile, ci sta. Ma la stagione è lunga e sono sicuro che tornerà a segnare e mostrerà le sue qualità. In nazionale deve adattarsi da esterno ed è una mezzala che si inserisce".



A ROMA - "Lukaku e Dybala sono due attaccanti molto forti, per me sarà una bella sfida con il belga. Non devi mai perderlo, devi stargli dietro, gioca col corpo, devi star pronto perché fisicamente è fortissimo e sa bene quel che è capace di fare".