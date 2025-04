Udinese-Bologna LIVE, le formazioni ufficiali: Ekkelenkamp con Davis, fuori Castro. Dominguez-Orsolini-Dallinga

Getty Images

Due sogni da inseguire. Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole continuare la sua incredibile stagione, dopo aver raggiunto in settimana la finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio a Roma contro il Milan: i felsinei però vogliono continuare la corsa al quarto posto in Serie A, nel posticipo delle 18.30 di oggi valido per la 34esima giornata di Serie A, in scena al Blue Energy Stadium di Udine contro l'Udinese di Kosta Runjaic, sorpassando nuovamente la Juventus, ora balzata a +2 in un'infuocata corsa alla prossima Champions League che coinvolge cinque squadre. I friulani dal canto loro sono reduci da cinque sconfitte consecutive, arrivate dopo aver raggiunto quota 40 punti, anche a causa di alcuni infortuni, tra cui quelli di Lucca e Thauvin, assenti anche oggi.

Udinese-BolognaOkoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. RunjaicSkorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. ItalianoMaresca